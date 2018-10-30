Солдат 59-й ОМПБр Виталий Онищук погиб, еще один воин ранен при взрыве неизвестного предмета на территории парка воинской части в Новоайдаре. ФОТО

Как рассказали Vinbazar.com в Винницком областном военкомате, солдат-контрактник погиб при взрыве неизвестного предмета на территории парка воинской части в Новоайдаре, сообщает Цензор.НЕТ.

Произошло не во время боевых действий. Пострадал еще один воин, который сейчас находится в больнице.

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Виталий родился 17 февраля 1976 года. Окончил аграрный университет, перед войной работал юристом в районной больнице. Дома его ждали жена и две дочери.

"Виталий Онищук. (г.. Липовец Винницкой области). Сегодня погиб этот молодой человек. Он - липовчанин. Боец 59-й бригады. Сын. Муж. Отец двух дочерей. Младшая - Аня - одноклассница моего сына. Маленькая, хрупкая, самая младшая в классе - осталась без папы ... Старшая - студентка I курса, которой сейчас так нужна родительская помощь, совет, поддержка. Жена Наталья работает в детском саду "Солнышко" в Липовце. Виталий родился 17 февраля 1976 года. Окончил аграрный университет, перед войной работал юристом в Липовецкой районной больнице. Война не закончилась. Дети до сих пор становятся сиротами, жены - вдовами, родители теряют детей ... И в нашем 3-В теперь уже у двух детей нет папы, потому что они погибли на войне ... Светлая память Герою!" - написала в Фейсбуке Ольга Собко.



