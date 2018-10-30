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30.10.18 14:57

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

Одесский активист Сергей Стерненко проводит собственное расследование в связи с неоднократными попытками покушениями на него, и утверждает, что знает, кто является организатором нападения на него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко написал в материале для издания Insider.

"Поскольку оснований доверять полиции у меня практически нет, я провожу собственное расследование. Работа в этом направлении дала уже определенные результаты. И часть из них касается последнего покушения, во время которого один из нападавших получил ранения, второй погиб, а я почти месяц вынужден был провести на больничной койке. И пока молчат те, кто должен давно довести следствие до логического завершения, причастные к преступлениям не просто остаются на свободе и получают государственную охрану, но и имеют возможность продолжать свою противозаконную деятельность", - пишет Стерненко.

"Как принято писать в таких случаях, знакомьтесь, это - Саша. Фамилия - Подобедов. Отчество - Александрович. 15.08.1991 года рождения.
Проживает в г. Черноморск, что в Одесской области. Саша - титушковод среднего звена. Этот вывод напрашивается, если исследовать информацию из открытых источников. Некий местный "Крысин", если вы понимаете, о чем я. Работа Саши, судя по данным в СМИ, заключается в том, что он находит и поставляет титушок, которые за деньги берутся за грязную работу. Кроме соответствующих публикаций в СМИ, об этом также говорят мои источники в его окружении. Например, в 2017 году, как пишут СМИ, он организовывал молодчиков для участия в силовых мероприятиях на территории пгт Затока. Помогал адвокату Погорелому и занимался рейдерством по заказу одиозного Юрия Крука. 

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 01

Несмотря на молодой возраст, у Саши уже есть несколько элитных автомобилей - черная и серая BMW X5 (по словам собеседника из его окружения), а по данным МВД, он может передвигаться также на Land Rover и Porsche Cayenne", - сообщает активист.

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По его словам, в апреле 2018 года, за месяц до последнего покушения на Стерненко, местонахождение Подобедова официально пыталась установить полиция из-за очень интересного повода.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 02

"При переоформлении авто в отделении его застали на изменении идентифицирующих номеров кузова автомобиля. В полиции также была ориентировка на него примерно в начале 2018 года. Но подозреваемым он, судя по всему, так и не стал - в реестре судебных решений отсутствуют какие-либо решения с указанием номерных знаков авто ВТ9798ВТ. В то же время, реестр транспортных средств через OpenDataBot выдает два разных авто, зарегистрированных с этими номерными знаками", - отмечает Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 03

"Мои источники в одесской милиции утверждают, что после ряда проблем с законом Подобедов стал сотрудничать с МВД и браться за выполнение задач от отдельных сотрудников из ГУНП. Таких, как он, очень много сегодня в Украине. И он бы не особо интересовал меня, если бы не один факт: вполне вероятно, что Александр Подобедов был организатором последнего, третьего покушения на меня. И как мне известно, именно он лично привозил под мой дом Ивана Кузнецова - титушки, погибшего после попытки лишить меня жизни", - пишет Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 04

Иван Кузнецов

По его словам, о роли Подобедова ему сообщили "адекватные сотрудники полиции уже на следующий день после покушения".

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"Еще через некоторое время на меня вышел человек, представился близким знакомым Саши и рассказал много деталей о нападении, которых не мог знать посторонний человек. Впоследствии на Подобедова мне указали и другие люди. Если обобщить весь массив информации, который я получил, то получается следующее:

24 мая за несколько часов до покушения Подобедов привез на автомобиле Ауди светлого цвета первого исполнителя преступления Ивана Кузнецова, жителя Черноморска. Подобедов встретился со своим кумом Виталием Посувайлом.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 05

Виталий Посувайло

Посувайло, в свою очередь, привез для инструктажа другого соисполнителя - Александра Исайкула.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 06
Александр Исайкул

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К слову, связь Посувайла с Исайкулом подтверждают и данные из Единого государственного реестра, согласно которому они являются соучредителями общественной организации "НСБ".

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 07

Источники говорят, что встреча состоялась вблизи одесской ОГА, откуда исполнителей довезли до моего дома, где и высадили. Подобедов сидел в автомобиле, а Посувайло отправился в сторону Французского бульвара, где ожидал сообщников. Во время, когда я поехал от кафе к своему дому с Натальей Усатенко, Подобедов позвал исполнителей Кузнецова и Исайкула к авто и сказал, чтобы те были начеку. В момент, когда я с Натальей приближался к своему подъезду, Подобедов мигнул фарами - дал сигнал, и Кузнецов и Исайкул побежали мне навстречу, после чего совершили покушение. То, что злоумышленники действовали по сигналу, подтвердили также свидетели, которые рассказали об этом моему адвокату Вадиму Оксюте", - пишет Стерненко.

Схематически это выглядело примерно так:

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 08

Источник из окружения Подобедова отметил, что после неудачной попытки моего убийства Подобедов встречался с вдовой погибшего Кузнецова и своими друзьями из одесского ГУНП, а впоследствии был вызван на допрос по делу нападения на меня, но подозреваемым он так и не стал. На мой вопрос о том, каким образом Подобедов мог получать информацию о моих перемещения, собеседник ответил, что для этого использовали наружное наблюдение и какое-то специальное оборудование", - пишет Стерненко и предполагает, что, речь шла о GPS-трекерах, которые в июле были обнаружены на его автомобиле.

Маркировка "Сделано в Украине" и инвентарные номера на устройствах могут указывать на то, что их собирали специально для правоохранительных структур. Скорее всего, для Нацполиции.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 09

GPS-трекеры. Фото автора

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"Все это время я не был на сто процентов уверен, что информация, которую получил из различных источников, является достоверной. Впрочем, она казалась похожей на правду и абсолютно логичной. Однако 27 октября я посещал один из одесских кинотеатров, и при выходе из зала заметил, что за мной следит какой-то человек. Я пошел ему навстречу, но он резко ускорил шаг и направился в туалет. Когда же он из него вышел, я узнал в мужчине того самого Александра Подобедова. Сказать, что я был в шоке - не сказать ничего. Спектр эмоций, возникающих в момент встречи с человеком, причастным к попытке лишить тебя жизни просто невозможно передать словами", - пишет Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 10

Фото от 27.10.18, время - 23:50. Кинотеатр "Синема Сити", Одесса, Семафорный пер., 4 К5. Оригиналы будут предоставлены следствию. Информацию также можно проверить, получив записи с камер наблюдения, отмечает автор публикации.

"После нескольких попыток меня убить я нахожу только одно объяснение, почему Подобедов следил за мной - готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше. Теми людьми, о которых знает следствие, но которые почему-то избегают наказания. Отсутствие подозрений со стороны МВД для Подобедова, Посувайла и Исайкула может быть связано с тем, что указанные лица сотрудничают с правоохранительными органами по "черным" заказам, а их арест означал бы разоблачения и других соучастников в полицейской форме (хотя, это лишь предположение, потому что мы живем в правовом государстве. Разве у нас возможно такое, чтобы полиция сотрудничала с бандитами?). Или же заказчик покушений может быть настолько влиятельным, что не позволяет их арестовать. Поэтому, я предполагаю, что искать его также нужно среди представителей власти. По состоянию на конец октября 2018 у правоохранителей более чем достаточно доказательств, чтобы задержать упомянутых в этой публикации человек. И не только их. Но следствие почему-то медлит, и тем самым дает понять всем потенциальным и реальным заказчикам, что в Украине можно заказывать убийства по политическим мотивам. И при наличии связей во властных структурах тебе точно за это ничего не будет. Впрочем, те, кто так считают, очень сильно ошибаются. Ведь такое положение вещей не может быть вечным, и гражданское общество еще скажет свое слово в ответ. И это слово может оказаться очень неприятным для тех, кто уверен в собственной безнаказанности", - заключает одесский активист.

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