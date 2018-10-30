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30.10.18 15:11

Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс.. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который мошенническим путем завладел 120 тысячами долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что злоумышленник оформил арендованный офис как "отделение банка для VIP клиентов", нанял работницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Затем при обслуживании первого клиента аферист просто исчез с деньгами.

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"Во время проверки мы установили, что арендованный у владельца первый этаж одного из домов на улице Жилянской переоборудовали под финансовое учреждение. Это был якобы банк, а по документам - закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тыс. долларов США. Конечно, о сделке заранее должны были договориться по телефону", - рассказал сотрудник управления Нацполиции Киева Сергей Преутеса.

По его словам, в день, когда клиент пришел обменять деньги, в офисе находилась одна работница - 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром, и менеджером. Она передала деньги мошеннику, он якобы пошел за гривнями, но исчез.

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Полиция задержала его в автомобиле - за несколько кварталов от "обменника". В салоне машины обнаружили и изъяли доллары потерпевшего.

"Теперь устанавливаем все обстоятельства, а также имел ли мужчина сообщников, причастных к сделке", - отметил Преутеса.

Открыто уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемый задержан. За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 01
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 02
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 03
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 04

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