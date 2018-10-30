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30.10.18 16:52

Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Херсонской области при получении взятки задержаны два должностных лиц Каховского объединенного военного комиссариата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 01

Установлено, что главные специалисты отделения комплектования и мобилизационного отделения Каховского объединенного военного комиссариата за решение вопроса об освобождении от призыва на срочную службу призывника получили от гражданина К. в г. Каховка взяткуу в сумме 800 долларов.

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Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 02

29 октября непосредственно во время совершения преступления взяточники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура 03

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Военной прокуратурой Херсонского гарнизона задержанным лицам планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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