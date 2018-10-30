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30.10.18 17:40

Ryanair начал летать из Львова. ФОТОрепортаж

Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый из анонсированных ранее рейсов из аэропорта Львова. Им стал рейс Краков-Львов-Краков.

Ryanair начал летать из Львова. ФОТОрепортаж

Об этом аэропорт сообщил на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 30 октября, стало знаковым днем в истории развития Международного аэропорта Львов им. Данила Галицкого: началось сотрудничество с крупнейшим лоукостом Европы, авиакомпанией Ryanair, которая, к тому же, объявила сразу пять новых направлений, что стало рекордом для аэропорта", - отмечается в сообщении.

Как сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская, самолет авиакомпании как из Кракова, так и из Львова был заполнен почти на 100%.

"Что касается наполненности, то у нас сегодня на Краков была полная загрузка: 158 - на прилет и 174 - на вылет. Такие показатели, фактически 100% наполненности, может себе позволить только Ryanair. Запуская эти рейсы мы сразу начали работать над расширением географии полетов, но есть нюансы в том, что не во всех странах Европы "открытое" небо", - добавила Романовская.

Как известно, Ryanair помимо Кракова будет летать из Львова в Варшаву, Дюссельдорф, Мемминген и Лондон.

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