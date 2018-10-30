То, что моряки "Норда" решили выехать в оккупированный Крым, когда там отпустили удерживаемых украинцев, похоже на комбинацию страны-агрессора, - заявление ГПСУ. ДОКУМЕНТ

Об этом заявляют в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что сегодня, 30 октября, на КПВВ "Каланчак" прибыли члены суднокоманды "Норд", гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах. Семь граждан Украины получили право вернуться домой на временно оккупированную территорию Крыма и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничения в праве передвижения", - сообщают в ГПСУ.

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В свою очередь, оккупационная сторона в Крыму отпустила семерых граждан Украины, которые в разное время были задержаны пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближение к берегам оккупированного полуострова.

"Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию как обмен, который состоялся на админгранице. Заметим, неизвестно по каким причинам моряки "Норд" пожелали поехать домой именно сегодня, ведь они это могли сделать это еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве РФ. Об этом неоднократно также сообщал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины является естественным, поскольку их не в чем обвинить. Скорее всего, это спланированная комбинация страны-агрессора", - отмечается в заявлении.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что сообщения, распространенные российскими медиа является манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, ведь все граждане - украинцы.

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Напомним, 30 октября ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщило о якобы обмене семерых российских моряков судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что семь украинцев, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину: три члена экипажа судна "ЯМК-0041" (Сергей Калиниченко, Олег Блок и Руслан Скрипник) и четыре - "ЯОД 21-05" (Александр Лисенюк, Геннадий Онгуров, Олег Иващенко и Вячеслав Ивасенко).