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30.10.18 22:04

Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма. ФОТО

В течение суток работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи Села Черевач были обнаружены трое сталкеров 21, 26 и 29 лет, двое из которых - жители Киевской области, третий - житель Черкасской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Киевщины, чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов - 20 и 21 лет, жители Киева и Одессы. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

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"Кроме радиационного загрязнения, любители экстремальных путешествий также рискуют остаться один на один с опасным диким зверем, а это и бурые медведи, рыси, волки, пресмыкающиеся", - отмечают правоохранители.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 01
Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 02
Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 03

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