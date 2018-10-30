Результаты боевых действий 24-го батальона "Айдар" за 7 месяцев 2018 года. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бойца "Айдара отметчают: "За 7 месяцев 2018 года в ООС бойцы "24 ОШБ Айдар" уничтожили и повредили до 23 единиц бронированной и колесной техники, 4 омсбр 2 ак вс рф (а именно 14 сб "призрак", 1мб и 2 мб, развод рота.) понесли потери в живой силе численностью до 150 человек, в это количество потерь также попали спецназ ГРУ и орб 2 ак (23.08.18).

Также отдельно хочется передать привет орб 2 ак, Спасибо за Mavic). Сепарня ждите скоро - очень быстро вернемся назад, вас качественно убивать дальше".





















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