Анимационный фильм "Похищенная принцесса" победил на кинофестивале в Ирландии, а "Лабиринт" получил награду в Турции, - Госкино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госкино, Международный Кинофестиваль RHIFF проходил в ирландском городе Ламерик с 25 по 29 октября. Украинский полнометражный мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" боролся за премию Best Feature Film (Лучший полнометражный фильм) и одержал победу.

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"Похищенная принцесса" - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Проект мультфильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование (около 20% от общего бюджета размером 95 млн грн). В украинском прокате лента собрала 36 115 670 грн, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.





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Также сообщается, что созданный при поддержке Госкино анимационный фильм Александра Колодия и Степана Коваля "Лабиринт" занял первое место в категории Анимационных фильмов на XII Международном кинофестивале архитектуры и урбанистики в Стамбуле (Istanbul International Architecture and Urban Films Festival).

Короткометражный фильм "Лабиринт" Александра Колодия и Степана Коваля производства студии "Новаторфильм" рассказывает о влиянии мегаполиса на личность. Проект картины стал одним из победителей Четвертого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 99,3% от общего бюджета в 905,7 тыс. грн.

Международный кинофестиваль архитектуры и урбанистики в Стамбуле - это некоммерческое мероприятие, которое проходит в рамках "Фестиваля архитектуры и урбанистики" к Всемирному дню архитектуры. Кинофестиваль имеет целью поддержку фильмов на темы архитектуры и урбанизации.

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