Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
31.10.18 10:45

Суд отправил в тюрьму на 4 года жителя Луганска, воевавшего за "ЛНР" в качестве сапера. ФОТО

Вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского районного суда Луганской области в отношении жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ЛНР".

сбу,террорист,лнр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Смотрите также: Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

Так, сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса "армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполняя задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии. После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с.г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Суд отправил в тюрьму на 4 года жителя Луганска, воевавшего за ЛНР в качестве сапера 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100