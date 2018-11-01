Суд посадил на 4 года террориста "ЛНР", вычисленного контрразведкой СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на контрразведку СБУ.

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Так, сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса "армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполняя задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии. После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с.г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.











