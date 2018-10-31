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31.10.18 10:47

"Всех на всех": активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха. ФОТОрепортаж

У здания ФСБ в Москве вечером 30 октября прошел ряд одиночных пикетов. Активисты требовали освобождения крымских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Как рассказала Крым.Реалии участница акции Вера Лаврешина, активисты опасались возможных задержаний, передает Цензор.НЕТ.

"Нас не забрали. Приставали только к самому старшему из активистов, Вадиму. Фотографировали зачем-то. Но мы развернули все плакаты, какие собирались. У здания ФСБ и в его окрестностях", – рассказала она по итогу акции.

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Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 01
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 02
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 03
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 04
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 05
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 06
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 07
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 08
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 09
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 10
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 11
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 12
Всех на всех: активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха 13

В этот же вечер в Санкт-Петербурге полиция задержала двух участников акции памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

В России ежегодно в День памяти жертв политических репрессий 30 октября проходят траурные акции и памятные мероприятия. В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

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