"Всех на всех": активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха. ФОТОрепортаж

Как рассказала Крым.Реалии участница акции Вера Лаврешина, активисты опасались возможных задержаний, передает Цензор.НЕТ.

"Нас не забрали. Приставали только к самому старшему из активистов, Вадиму. Фотографировали зачем-то. Но мы развернули все плакаты, какие собирались. У здания ФСБ и в его окрестностях", – рассказала она по итогу акции.

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В этот же вечер в Санкт-Петербурге полиция задержала двух участников акции памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

В России ежегодно в День памяти жертв политических репрессий 30 октября проходят траурные акции и памятные мероприятия. В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.