В киберполиции рассказали как вычислить фейковый банковский сайт и не стать жертвой фишинга. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

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"Мошенники присылают на почтовый электронный ящик потенциальной жертвы фишинговые письма, якобы от банков. Они обычно содержат ссылки на фальшивые сайты, где от вас требуют предоставить финансовую и личную информацию", - отметили в Киберполиции и опубликовали инфографику с разъяснением того, как определить фейковый банковский сайт и что не следует делать после получения сообщения от мошенников.

Основное отличие поддельного банковского сайта от настоящего заключается в том, что он открывается не в браузере, а в всплывающем окне. Кроме того, информацию о счете там просят предоставить как можно скорее.





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Напомним, фишинг (англ. phishing от fishing "рыбная ловля, выуживание") - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям.