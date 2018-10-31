Взрыв в здании ФСБ в Архангельске - самоподрыв: мужчина принес с собой бомбу. Ранены три сотрудника ФСБ. ФОТО (обновлено)

Взрыв на входе в здание управления ФСБ в Архангельске произошёл в результате самоподрыва мужчины. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным НАК, вошедший в здание мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, которое он достал из сумки. Ранены три сотрудника ФСБ. Личность погибшего устанавливается.

В распоряжении Znak.com оказалось фото молодого человека, подозреваемого в организации взрыва у здания управления ФСБ в Архангельске. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Сейчас место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром в результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадал один человек. Позже от экстренных служб стало известно, что пострадавший во время взрыва находился у центрального входа в здание и умер при оказании первой помощи прибывшими на место происшествия медиками. Собеседник агентства уточнил, что погибший не был сотрудником ФСБ.