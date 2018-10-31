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31.10.18 12:15

Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина отделался сотрясением мозга и переломом ребра и ключицы.

дтп,тернополь

На Тернопольщине чудом выжил 61-летний водитель, автомобиль которого после ДТП разорвало пополам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 01

Дорожное происшествие случилось на объездной дороге Тернополя сегодня, 31 октября, около 4 часов утра. Авария произошла при сильном тумане.

На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости. Как следствие, авто занесло, и оно врезалось в бетонное ограждение.


Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 02

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Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 03

На момент аварии в салоне находился только водитель. Удар был настолько сильным, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье вообще выбросило из салона.

При этом водитель остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы.


Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 04

Угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

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