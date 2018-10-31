Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что реконструкция амбулатории была проведена в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в Днепропетровской области.

"Это уже вторая амбулатория в Кривом Роге, которая открылась в рамках реализации совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины. В августе открыла двери для пациентов новая амбулатория в Военном городке, где обслуживается более 8000 пациентов, из них - 1500 детей", - рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Днепровской ОГА Алексей Григорук.

Амбулатория №4 укомплектована штатом в составе 11 семейных врачей и 24 медсестер. Также медицинское учреждение получило новое оборудование и все необходимые медикаменты. В частности, за счет проекта был проведен капитальный ремонт здания: оборудованы светлые просторные кабинеты, лаборатория, кабинет прививок. Также здесь будет работать аптечный пункт, дневной стационар, кабинет электрокардиографии и физиотерапевтический кабинет. Все услуги в амбулатории - бесплатные.

"Мы будем предоставлять весь спектр услуг, предусмотренных первичной помощи. Также появилась новая возможность - предварительная запись к врачу. Это помогает избежать очередей. А впоследствии каждый пациент будет иметь электронную карточку и доступ к ней. Поэтому у нас есть все, включая оборудованием, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги", - сообщила Светлана Квятковская, и.о. главного врача КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", в состав которого входит новая амбулатория №4 в Заречном.

Отмечается также, что к 2020 году в Кривом Роге планируется открыть еще 8 амбулаторий общей практики - семейной медицины в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей".





