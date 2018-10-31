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31.10.18 13:16

Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины. ФОТО

Российскому танкисту Виталию Романову присвоили звание героя РФ и при жизни установили памятную табличку в Омске за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пользователя Askai. 

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"Один из засекреченных Героев РФ - танкист 200-й ОМСБр капитан Виталий Романов. Звание присвоили 1 июня 2015 года", - говорится в сообщении.

Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 01
Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 02

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Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 03

Согласно открытым данным, некоторые военнослужащие 200 ОМСБр были награждены медалями "За возвращение Крыма". В августе 2014-го подразделения 200 ОМСБр участвовали в боях за Луганский аэропорт, боях за Хрящеватое, а также были замечены в городе Краснодон Луганской области. В октябре 2014 года подразделения 200 ОМСБр участвовали в боях за 32-й блокпост на Луганщине. Зимой 2015-го формирования 200 ОМСБр участвовали в боях за Дебальцево.

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