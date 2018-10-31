СБУ на Буковине с погоней задержала двух патрульных-взяточников. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Смотрите также: СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины. ФОТО

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от жителя Черновцов 600 американских долларов. За эту сумму злоумышленники обещали свое содействие в беспрепятственном перемещении по территории области трех тонн спирта без соответствующих разрешительных документов на его приобретение и реализацию.

Сотрудники СБ Украины разоблачили инспекторов после получения очередной части неправомерной выгоды в одном из населенных пунктов Сторожинецкого района области. При этом злоумышленники пытались скрыться на служебном автомобиле, но были задержаны правоохранителями.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.