Погибшего на Донбассе воина Виталия Онищука похоронят 1 ноября в Винницкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Виталий Витальевич Онищук, 1976 года рождения, солдат, механик-водитель эвакуационного отделения эвакуационного взвода ремонтной роты 59-й отдельной мотопехотной бригады.
Он погиб 29 октября около 16:30 во время проведения ремонтных работ в результате взрыва боеприпаса ВОГ-25 в пункте ремонта техники на территории воинской части в пгт Новоайдар Луганской области,
Виталий Онищук родился 11.02.1976 года в Липовце. Имел высшее образование, окончил Винницкий государственный аграрный университет по специальности "менеджер-экономист". До войны работал юристом в Липовецкой центральной районной больнице. Был активным участником Революции Достоинства.
Призван на службу 29 марта 2016 Липовецким РВК Винницкой области. Похоронят военнослужащего на кладбище микрорайона Каменка в Липовце. У него остались отец, жена и две дочери.