Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова. ДОКУМЕНТ

Такое заявление сделала бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики Александра Тарасова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Приводим текст полностью:

"Я, Тарасова Александра, гражданка Украины, заявляю:

Министр социальной политики Украины Рева А., в сговоре с небольшим количеством общественных деятелей ветеранов советского периода, вопреки более широкому кругу ветеранского общества и просто здравому смыслу, честности и прозрачности использования государственных средств на социально направленную деятельность общественных организаций, лоббирует интересы узкого круга знакомых ему лиц в финансировании ОО под их собственной руководством.

Какой именно интерес у господина Ревы в лоббировании финансирования такого узкого круга? Может, тоже финансирование только уже от ОО? У меня нет таких фактов... Но государственного интереса здесь совершенно 100% нет...

Достало.

Воюем с ними - этими узкозаинтересованными лицами - уже третий год, а пока ни одна из этих тварей не пострадала.

Бог и АК-47, дай нам силы преодолеть эту Гидру.

Поддерживайте нас. Не дайте им снова изменить порядок финансирования в интересах карманных общественных деятелей".

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Подробности, по словам Тарасовой, указаны в посте ветерана АТО, эксперта проектного офиса по созданию Министерства по делам ветеранов Виталия Кузьменко. Там, среди прочего, сообщается: "Рева решил вернуть назад старую систему финансирования "уставной деятельности". Фактически - содержание нескольких "избранных" организаций. И сделать главным ветеранским праздником в 2019 году "30-летие вывода советских войск из Афганистана". Это не просто рецидив, это попытка предоставить близким к министру организациям бюджетные средства без каких-либо условий. Эти изменения прописаны под организации, которые показательно отказались от участия в конкурсе (проектов ветеранских организаций. - Ред.), явно рассчитывая, что получат средства и без "всех этих ваших конкурсов, проектов и отчетов".

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Ветеран отмечает, что в итоге будут созданы привилегированные условия для избранных организаций. "Такие действия создают напряжение среди ветеранов различных войн и провоцируют конфликт между ветеранами и Минсоцполитики", - заявляет Кузьменко, а также прилагает копии сравнительной таблицы с отмеченными "интересными" предложениями.





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