Электронный билет заработал в тестовом режиме в общественном транспорте Киева. ФОТО

Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: За год записи с камер видеонаблюдения помогли в раскрытии более 2,5 тысяч правонарушений в Киеве, - Крищенко

"Ввести с 30 октября 2018 года в режим опытной эксплуатации автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности: в Киевском метрополитене, фуникулере, городской электричке, в трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования, а также автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси", - говорится в документе.

Также указано, что система единого электронного билета будет работать в тестовом режиме в наземном транспорте Киева с 30 октября 2018 года до 30 октября следующего года включительно.

Бесконтактная пластиковая карта похожа размерами на банковскую, купить ее можно за 40 грн, а потом пополнять, чтобы совершать поездки.

Продажу электронных карт будут осуществлять кондукторы в троллейбусах, трамваях и автобусах, в кассах метрополитена, "Киевпастранса" (адреса по ссылке), специальных боксах, киосках "Пресса", "Туринфо", "Т-Киосках".

Читайте также: Электронный билет запустят в тестовом режиме 1 ноября, - КГГА

Стандартная стоимость проезда во всем коммунальном общественном транспорте - 8 грн. Если пополнить карту на большую сумму, то действуют скидки. Скажем, пополнение на 325 грн даст возможность снизить стоимость поездки до 6,5 грн и таким образом получится 50 поездок. То есть экономия - 75 грн.

После покупки карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua. Для осуществления поездок нужно пополнить карточку деньгами с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.

Читайте также: Минэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС

Общественный транспорт будет оборудован валидаторами (около 1200 на всю столицу) – специальными считывающими устройствами. Их можно будет найти возле дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру нужно просто приложить транспортную карту к валидатору и проезд будет оплачен. Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета. В метро валидаторами оборудована часть турникетов.

Для пассажиров, которые ездят нерегулярно, вместо жетонов в метро и одноразовых бумажных билетов в наземном транспорте вводят единые бумажные билеты с QR-кодами. Их можно будет приобрести по 8 грн в специальных боксах, а также в кассах метрополитена и "Киевпасстранса". Принцип действия такого одноразового билета подобный тому, что и с Е-Билетом – нужно приложить к валидатору, чтобы система виртуально закомпостировала билет.

Ранее в Киевской горадминистрации сообщали, что в муниципальном транспорте с 1 ноября вводится в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда.