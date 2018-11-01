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01.11.18 13:05

Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин. ФОТО

В одном из киевских хостелов задержали гражданина Грузии, который в октябре убил польку в городе Лодзь, после чего сбежал в Украину.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.

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По словам Аброськина, 20.10.2018 в польском городе Лодзь безвестно исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши установила подозреваемого в убийстве - гражданина Грузии, который после совершения преступления на следующий день выехал в Украину.

"Первый заместитель коменданта полиции Польши Анджей Шимчик обратился ко мне за помощью в установлении местонахождения и задержании преступника, который находится в международном розыске. Вчера в Киев прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Результат совместной работы сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, полицейских Польши и Грузии - уже на утро было установлено местонахождение преступника в Киеве в одном из хостелов, где его и задержали", - написал замшефа Нацполиции.

Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин 01

Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин 02

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