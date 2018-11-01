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01.11.18 13:45

Порошенко встретил Меркель в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента Украины в Facebook.

"Рад приветствовать в Киеве Федерального канцлера Германии госпожу Ангелу Меркель", - написал Порошенко.

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Глава государства встретил канцлера Германии на крыльце Мариинского дворца. Лидеры государств приняли рапорт начальника роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Федеративной Республики Германии и Украины.

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Петр Порошенко и Ангела Меркель обошли строй воинов Почетного караула.

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Президент Украины и Федеральный канцлер ФРГ представили членов официальных делегаций Украины и Германии.

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Фото: пресс-служба Президента

В завершение церемонии воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед Президентом Украины и канцлером Германии.

По завершении встречи Президента Украины и канцлера Германии состоятся украинско-германские переговоры под председательством двух лидеров.

По итогам переговоров состоится встреча Президента Украины и Федерального канцлера Германии с представителями средств массовой информации.

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Отметим, в Киеве Меркель намерена провести переговоры с руководством Украины, обсудить ситуацию на востоке Украины, а также реализацию минских договоренностей.

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