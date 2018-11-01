Порошенко встретил Меркель в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента Украины в Facebook.
"Рад приветствовать в Киеве Федерального канцлера Германии госпожу Ангелу Меркель", - написал Порошенко.
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Глава государства встретил канцлера Германии на крыльце Мариинского дворца. Лидеры государств приняли рапорт начальника роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Федеративной Республики Германии и Украины.
Петр Порошенко и Ангела Меркель обошли строй воинов Почетного караула.
Президент Украины и Федеральный канцлер ФРГ представили членов официальных делегаций Украины и Германии.
В завершение церемонии воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед Президентом Украины и канцлером Германии.
По завершении встречи Президента Украины и канцлера Германии состоятся украинско-германские переговоры под председательством двух лидеров.
По итогам переговоров состоится встреча Президента Украины и Федерального канцлера Германии с представителями средств массовой информации.
Отметим, в Киеве Меркель намерена провести переговоры с руководством Украины, обсудить ситуацию на востоке Украины, а также реализацию минских договоренностей.