Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Заболеваемость корью в Украине постоянно растет: только за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тыс. За девять месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 17 раз", - говорится в сообщении.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе продолжается вспышка кори. Сейчас Украина стала сомнительным лидером региона по распространению заболевания корью. По оперативным данным, по состоянию на 26 октября 2018 г. в Украине заболели корью 35 233 человека, в частности 21 468 детей и 13 765 взрослых. Заболеваемость по Украине является неравномерной. Самые высокие уровни заболеваемости корью наблюдаются в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. С начала года от осложнений кори умерли 15 человек: 11 детей и 4 взрослых.

Для преодоления вспышки кори Министерство здравоохранения обеспечило закупку достаточного количества вакцин - по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине в наличии 713,857 тыс. доз вакцины КПК.





