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01.11.18 17:28

Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Преступники использовали самодельную бомбу.

В Харькове неизвестные при помощи самодельного взрывного устройства взорвали банкомат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Взрыв произошел около 5 часов утра, никто не пострадал.

Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 01

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Было установлено, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.


Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 02

Сколько именно денег было похищено из банкомата, сейчас устанавливают.

Полиция разыскивает тех, кто взорвал банкомат и решает, как квалифицировать случившееся по Уголовному кодексу.


Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 03

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