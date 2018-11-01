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01.11.18 17:45

Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Подольским управлением полиции и ДБЗПТЛ НП Украины по подозрению в сутенерстве разоблачен и задержан директор одного из развлекательных клубов столицы.

Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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В ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

По предварительной информации в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 01
Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 02
Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 03

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины.

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