Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше.

"Совместно с украинской общиной в Варшаве и общинами, которые присоединились к акции в других городах Польши и Украины, зажгли "свечу памяти", почтив минутой молчания и молитвой павших в украинско-польской войне 1918-1919 годов и память воинов УНР, которые покоятся на Вольском православном кладбище в Варшаве", - рассказали в посольстве.

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"Сегодня вместе с поляками и украинской общиной в День Всех Святых и в память о 100-летии украинско-польской войны зажгли лампадки на могилах захороненных в Варшаве козаков Армии УНР и солдат Войска Польского, которые совместно боролись с большевистской Россией в 1920 году", - рассказал посол Украины Андрей Дещица.

В Киеве акция "Поляки и украинцы вместе - во имя солидарности ради будущего" прошла под собором святого Александра. "Польско-украинское примирение - это мы, и нам быть", - прокомментировала участница акции, историк Олена Бетлий.

"Сегодня мы вспомнили не только жертв войны, но и примирение людей", - прокомментировала участница акции украинистка из Польши Оля (Александра) Гнатюк.

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На Вольском кладбище Варшавы это сделали несколько десятков украинцев и поляков, пишет Укринформ.

"Мы - члены польских и украинских гражданских обществ, которые уже годами задействованы в построении добрососедства и мудрого диалога, призываем, чтобы память о конфликте 100-летней давности стала уроком, из которого мы сможем сделать надлежащие выводы, особенно перед вставшими вновь угрозами и разборками вокруг "исторических памятей" обоих наших народов",- говорится в обращении организаторов акции, зачитанном на кладбище организаторами акции пна ольском и украинском языках.

Они подчеркнули, что эта годовщина очень важна для украинцев и поляков в свете нынешних угроз, вызванных политикой России и ее попыткой изменить правовой порядок в Европе путем аннексии Крыма и восточных регионов Украины, а также в свете кризиса в ЕС и изменения политики Польши в отношении Украины.

"Вследствие этого принципы сотрудничества и диалога между двумя государствами, которые были испробованы на протяжении последних лет, сегодня поставлены под сомнение, а то и просто уничтожаются. Мы призываем к более глубокой рефлексии над состоянием польско-украинских отношений", - говорится в заявлении.

Организаторы обратили внимание, что солидарно, в одно и то же время, в 17 часов в Польше и в 18 часов в Украине, 1 ноября были зажжены свечи памяти на кладбищах многих городов Украины и Польши, где есть символы польско-украинского сотрудничества или похоронены фигуры, которые прилагали усилия к нормальному польско-украинскому сосуществованию. В частности, свечи зажжены в Киеве, Львове, Ривном, Полтаве, Харькове, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге, Луцке, а также в польских Варшаве, Кракове, Люблине, Перемышле, Гданьске.

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Организаторами акции являются Ярослав Грицак, Мирослав Маринович, Иза Хруслинска, Данута Куронь, Юрий Рейт, Петр Тыма.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тыма обратил внимание на необходимость посещения мест памяти, где похоронены украинцы, которые боролись за украинское и польское государства. Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул важность этой акции ради сохранения добрых отношений между Украиной и Польшей.































Польско-украинская война за Львов и Галичину велась между Польшей и западно-украинской Народной Республикой с 1 ноября 1918 года по 17 июля 1919 года и завершилась поражением украинских войск.