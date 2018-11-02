У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" было установлено, что один из местных жителей осуществляет незаконное хранение спирта в специально отведенном помещении.

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По результатам осмотра указанного помещения были изъяты и переданы на ответственное хранение более 4,6 тыс. литров жидкости с резким запахом спирта неизвестного происхождения, разлитой в 21 пластиковую бочку синего цвета емкостью 220 л. каждая.











Ориентировочная стоимость изъятого – 1 млн. 155 тыс. грн.