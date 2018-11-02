Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из торговых объектов области осуществляется накопление и реализация несертифицированной бытовой техники иностранного производства, ввозимой на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей. В дальнейшем технику реализовывали за наличные.

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По результатам санкционированного обыска, проведенного в указанном торговом объекте, из незаконного оборота изъяты несертифицированную бытовую технику иностранного производства на сумму более 1,4 млн грн и черновую бухгалтерию.







Следствие продолжается.