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02.11.18 12:30

Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли крупную партию несертифицированной бытовой техники иностранного производства, которую незаконно ввозили в Украину и реализовывали за наличные без уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из торговых объектов области осуществляется накопление и реализация несертифицированной бытовой техники иностранного производства, ввозимой на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей. В дальнейшем технику реализовывали за наличные.

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По результатам санкционированного обыска, проведенного в указанном торговом объекте, из незаконного оборота изъяты несертифицированную бытовую технику иностранного производства на сумму более 1,4 млн грн и черновую бухгалтерию.

Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 01
Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 02
Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 03

Следствие продолжается.

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