СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Оперативники спецслужбы установили, что старший мастер леса наладил механизм получения неправомерной выгоды от коммерсантов за незаконную вырубку и вывоз ценных пород древесины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от предпринимателя более 50 тысяч гривен за отгрузку почти сорока кубометров лесопродукции без заключения соответствующих договоров и по заниженной стоимости. Правоохранители задержали злоумышленника на территории лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.





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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с военной прокуратурой Черкасского гарнизона.