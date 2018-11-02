С начала года в новом сердечно-сосудистом центре Ривного провели уже тысячу операций. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

По данным ведомства, из областного бюджета на обустройство помещения кардиоцентра направили 2,7 млн гривен. Стоимость современного ангиографического комплекса, который был приобретен на средства проекта, составила более 20 млн гривен (720 000 долларов).

Отмечается, что одной из задач проекта на Ривненщине было создание сердечно-сосудистого центра с графиком работы 24/7/365 и оснащение его современным медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения для проведения операций. Эта задача была выполнена и на базе нескольких отделений областной больницы открылся сердечно-сосудистый центр.

По словам заведующей отделением интервенционной радиологии областной больницы Ларисы Черначук, ранее врачам приходилось направлять пациентов в другие области и столицы. Однако, благодаря открытию сердечно-сосудистого центра, врачи областной больницы могут помогать больным на месте. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда помощь должна быть оказана пациенту немедленно.

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"Нам удалось значительно снизить уровень летальности среди пациентов с инфарктом миокарда. Ведь одной из ключевых причин смертности при инфарктах считается несвоевременная диагностика и помощь. Благодаря закупленным в рамках проекта Всемирного банка и Минздрава Украины оборудования, мы можем своевременно и оперативно оказывать помощь. За девять месяцев, пока функционирует наш центр, врачами областной больницы было проведено около тысячи операций с использованием ангиографического комплекса. Среди них 387 стентирований, в том числе 207 с острым коронарным синдромом", - рассказала Лариса Черначук.

Руководитель группы внедрения субпроекта на Ривненщине Сергей Рыбачок отметил, что благодаря внедрению проекта на Ривненщине удалось не только закупить современное оборудование для сердечно-сосудистого центра, но и обеспечить поставки изделий медицинского назначения, необходимых для проведения операций.

"В рамках реализации проекта нами было закуплено около 3000 единиц расходных материалов для проведения операций в рамках экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе катетеры, баллоны для ангиопластики, приборы для тромбоаспирации и почти 700 стентов. Причем все оборудование и материалы, которые были закуплены в рамках проекта, должны предоставляться пациентам бесплатно", - сообщил Рыбачок.

"Открытие сердечно-сосудистого центра значительно уменьшит показатель летальных случаев от инфарктов на Ривненщине. А оборудование и материалы, которые были закуплены в рамках реализации проекта, предоставляются пациентам бесплатно. Это дает возможность жителям Ривненской области уже сейчас получить доступные передовые технологии, которые спасают жизни", - подчеркнули в Минздраве.





Фото: Пресс-служба Минздрава