Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Незаконная реализация фальсифицированных сигарет пресечена в Николаеве: изъято товаров на 11,4 млн грн. ФОТОрепортаж

"Оперативным путем установлено, что данное оборудование принадлежит одной из шахт города Донецка, которую постепенно разворовывают. Гражданин провез оборудование через блокпост боевиков "Оленивка", заплатив определенную сумму. Мужчина ошибочно надеялся повторить незаконную схему пересечения линии разграничения и на КПВВ "Новотроицкое", но здесь проехать через контрольный пункт за взятку не получилось", - говорится в сообщении.



Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров), сумма оценки составила около 1,3 млн гривен.





Смотрите также: У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения. ФОТОрепортаж



