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02.11.18 13:15

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

На КППВ "Новотроицкое" задержан мужчина, который пытался вывезти с неподконтрольной территории шахтное оборудование на сумму около 1,3 миллиона гривен.

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

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"Оперативным путем установлено, что данное оборудование принадлежит одной из шахт города Донецка, которую постепенно разворовывают. Гражданин провез оборудование через блокпост боевиков "Оленивка", заплатив определенную сумму. Мужчина ошибочно надеялся повторить незаконную схему пересечения линии разграничения и на КПВВ "Новотроицкое", но здесь проехать через контрольный пункт за взятку не получилось", - говорится в сообщении.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров), сумма оценки составила около 1,3 млн гривен.

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 01
Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 02

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Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 03
Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 04

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 05

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