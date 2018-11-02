Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
02.11.18 15:12

Из незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области разоблачили сеть АЗС, через которую осуществлялась незаконная реализация горюче-смазочных материалов, и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, которые, вступив в предварительный сговор между собой и используя одну из местных сетей автозаправочных комплексов, осуществляли незаконное хранение и реализацию незаконно изготовленного бензина и дизельного топлива, которые закупали в одной из местных компаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Горюче-смазочные материалы на сумму почти 1,6 млн грн изъяты из незаконного оборота в Хмельницком. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 33,5 тыс. литров ГСМ ориентировочной стоимостью свыше 1,1 млн грн, а также документы и оборудование для их хранения.

Из незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн 01

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100