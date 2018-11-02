Лень переводить: приглашения на псевдовыборы в "ЛНР" заполняют на украинском языке. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном снимке в приглашении на псевдовыборы фамилия и имена двух "избирателей" указаны на украинском языке.

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Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.