Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"В перечне воинских частей РФ, участвовавших в захвате Крыма по данным военной прокуратуры Украины, значится 76-я дивизия и отдельно 104-й десантно-штурмовой полк, который также входит в состав 76-й дивизии. Значит есть основания полагать, что об участии срочников 234-го полка в оккупации Крыма до сих пор у государственных структур Украины информации не было. В этой публикации указаны данные 10 человек срочной службы, награжденных ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации - медалью "За возвращение Крыма" за подписью гвардии полковника Грицаева Олега Юрьевича, который занимал должность командира 234 ГвДШП в период с января 2014 по 28 октября 2015", -отмечают авторы материала.
Ушаков Дмитрий Евгеньевич
Дата рождения 28.03.1993, проживает в г.Воронеж, РФ. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП в должности стрелка-оператора 1 парашютно-десантного батальона. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма" за подписью командира воинской части №74268 гвардии полковника О.Грицаева.
Ушков Никита Евгеньевич
Проживает в г.Липецк, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Е. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Илюхин Максим
Проживает в пгт. Плавица, Липецкой обл., РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Е. и Ушковым Н.Е. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Саидахмедов Рустам Улугбекович
Дата рождения 04.09.1990, проживает в г.Красновышерск, Красновышерского района, Пермского края, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма" за подписью командира воинской части №74268 гвардии полковника О.Грицаева. Работает учителем физической культуры в общеобразовательной школе №8. Кроме того, 09.09.18 был избран депутатом на выборах депутатов Земского Собрания Красновышерского муниципального района седьмого созыва.
Терентьев Сергей Андреевич
Дата рождения 16.03.1995, место рождения: с. Бичевая, район им.Лазо, Хабаровского края, РФ, проживает в г.Коломна, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП в должности стрелка-оператора 3 парашютно-десантного отделения 2 парашютно-десантного взвода 3 парашютно-десантной роты. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Сергей Панин
Дата рождения 08.04.1993 проживает в г.Воронеж, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Сергей Старцев
Дата рождения 13.08.1993, проживает в г.Березники, Пермского края, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Рыбаков Андрей
Дата рождения 15.01.1994, проживает в г.Красногорск, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Шабанский Алексей Алексеевич
В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП (3 парашютно-десантное отделение 3 парашютно-десантный взвод 3 парашютно-десантная рота). Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Кудинов Дмитрий
Дата рождения 06.02.1993, проживает в. Воронеж, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".
Другие подразделения ВС РФ, военнослужащие которых по данным расследований сообщества InformNapalm участвовали в агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе собраны в базе данных Russian Aggression.