Нападение на маслозавод: неизвестные похитили 200 000 гривен. ФОТО

В Баштанке Николаевской области четверо неизвестных совершили разбойное нападение на маслозавод. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Мужчины избили охранника и связали его вместе с женщиной-лаборантом, после чего распилили сейф и присвоили свыше 200 тысяч гривен.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 2 ноября около четырех утра. Нападающие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители открыли по указанным фактам уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Нападавших ищут правоохранители.

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