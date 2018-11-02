"Плата за молчание": появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm.

Речь идет о Сергее Дубинском (кличка Хмурый), который в конце мая 2018 делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

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""Хмурый" террорист оказывается довольно сентиментален, в его доме есть камин, аквариум с рыбками и фото обои с белыми розами. Внутренний двор украшен инсталляциями с мельницей и телегой. Похоже, что за верность и молчание ему неплохо платят либо за время участия в войне на Донбассе в должности "начальника разведки" он "разведал" себе ресурсы для безбедной жизни", - отмечают авторы публикации.









В начале 2017 года InformNapalm публиковал эксклюзивно переданные нам от организации "Європростір" данные с точным адресом места проживания Сергея Дубинского: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодёжная, 4 В (координаты дома47°18’15.8″N 39°54’49.7″E). В июле 2017 голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur, следуя по адресу Дубинского, опубликованному на InformNapalm, косвенно подтвердили место жительства подозреваемого. Съемочная группа Nieuwsuur посетила его частный дом в Ростовской области России, но их не впустили даже на порог, а сам Сергей Дубинский отказался разговаривать с прессой", - говорится в материале.

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Напомним, что 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью российские террористы сбили "Боинг 777" рейса MH17. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", пригнанного на оккупированную территорию Донбасса из РФ российскими военнослужащими. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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"Прошло более 4 лет с момента трагедии. Преступники так и не наказаны. Спецоперации условных "морских котиков" или Моссада по захвату террористов похоже уже не в моде, да и с момента визита журналистов к Хмурому (Сергею Дубинскому) прошло более года. Но, как говорится, воз и ныне там — то есть во дворе отставного военного РФ. Возможно, за это время что-то изменилось и публикация свежих фотографий из дома Сергея Дубинского вдохновит журналистов вновь попытать счастье — высадить свой "журналистский десант" и разговорить подозреваемого №1 в деле об очень трагическом и резонансном теракте, совершенном российской военщиной против международного сообщества", - отмечают авторы материала.

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