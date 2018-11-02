При получении тысячи долларов взятки задержан глава Радеховской РГА Львовской области, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "2 ноября прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Украины разоблачен председатель Радеховской районной государственной администрации Львовской области, который требовал и получил 1000 долларов США за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ.

Также, проверяется причастность местных депутатов районного совета к совершению преступления, которые предварительно на сессии совета утвердили техническую документацию по нормативной денежной оценке указанного земельного участка.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос о задержании председателя РГА в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится ему уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины и избрания меры пресечения".

Согласно информации официального сайта, главой Радеховской РГА является Калита Тарас Васильевич.



