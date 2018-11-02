Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:
- гранатометы РПГ-22 - 4 шт;
- гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;
- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;
- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;
- корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;
- корпуса гранат РГН - 83 шт .;
- корпуса гранат РГО - 29 шт .;
- взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;
- взрыватель УДО - 129 шт;
- дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;
- дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;
- патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ - 80 шт;
- выстрелы ВОГ-80 шт .;
- выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;
- патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;
- патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.
Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР за правонарушения предусмотренным ч.1 ст. 413 УК Украины.
Принимаются меры по установлению личности причастных к указанному правонарушению".