5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу родителей ребенка.
"Первую часть операции мы прошли в июле месяце. Вживили под кожу два эспандера и в течении четырех месяцев заполняли их физраствором, для наращивания кожи, с помощью которой планируется перекрыть место после удаления невуса. 8 ноября 2018 года планируется вторая операция по удалению невуса. Для нашей семьи финансы, которые необходимы на вторую часть операции, являются неподъемными, и мы нуждаемся в вашей помощи, в вашей поддержке. Необходимая сумма на операцию в районе $5000", - пишут родители.
Карта "Приватбанка": 5168742220773281, Макаёв Алексей Анатольевич.
Как пишет в Facebook сотрудница пресс-службы Нацслужбы здоровья Украины Екатерина Павелко, Алексей Макаев - пастор меннонитской церкви в Молочанске Запорожской области - "очень много помогает малоимущим людям, брошенным пожилым женщинам, организовав в помещении церкви небольшой дом престарелых".
Фото: Facebook