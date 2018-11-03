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03.11.18 22:33

Пьяный водитель выехал на встречную полосу в Запорожской области: один человек погиб, двое - в больнице, - полиция. ФОТО

В Мелитопольском районе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления НПУ в Запорожской области, 2 ноября около 21:20 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новое Мелитопольского района.

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Водитель автомобиля Skoda Octavia, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Богдан-211040". В результате столкновения транспортные средства выехали за пределы проезжей части, автомобиль "Богдан" съехал в кювет.

В результате аварии водитель автомобиля "Богдан", житель Харьковской области 1975 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля "Skoda", житель Мелитополя 1970 года рождения, и его пассажир, житель Мелитополя 1958 года рождения, с телесными повреждениями госпитализированы.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля Skoda находился в состоянии алкогольного опьянения (по результатам "Драгера" - 1, 62 промилле).

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Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Пьяный водитель выехал на встречную полосу в Запорожской области: один человек погиб, двое - в больнице, - полиция 01
Пьяный водитель выехал на встречную полосу в Запорожской области: один человек погиб, двое - в больнице, - полиция 02

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