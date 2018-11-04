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04.11.18 08:48

"Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО

Протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Михаил Люшуков, который накануне повредил 10 могил своим внедорожником, сказал, что ему пришлось свернуть на скорости на кладбище, чтобы спасти человека.

 Об этом он рассказал в комментарии MediaPort News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я из храма ехал на кладбище для того, чтобы совершить погребение. Там мне перебежал дорогу человек, мне пришлось свернуть и объехать, чтобы уйти от страшной трагедии. Мне пришлось свернуть на могилки. Я находился в стрессовом состоянии, я человек уже не молодой", - сказал священник.

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Люшуков уверяет, что был трезв. "Работники кладбища вызвали полицию. Меня отвезли на освидетельствование для того, чтобы я сдал анализы. Анализ будет готов во вторник. Я на 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - подчеркнул священник.

Он заявил, что уже связывается с родственниками покойных и обязуется восстановить поврежденные могилы.

2 ноября сообщалось, что на Харьковщине священник на автомобиле заехал на кладбище и повредил десять могил.

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