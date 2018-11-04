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04.11.18 13:26

Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО. ФОТО

Они без предупреждения очень низко пролетели над американским штабным кораблем.

Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО. ФОТО

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, с которого осуществляется руководство учениями НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет о Mount Whitney, флагманском корабле Шестого флота США. В это время на борту находились американские морские пехотинцы. ТУ-142 пронеслись над ними на высоте всего около 90 метров.

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Чтобы сопроводить российские самолеты, в воздух подняли два истребителя британских Королевских ВВС "Торнадо", вылетевших с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии. Следом за ними с базы "Брайз Нортон" в Англии отправился самолет-заправщик "Вояджер". К Британии присоединилась также и французская сторона, которая по тревоге также подняла два своих истребителя и самолет-заправщик.


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Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны.


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В Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов. "Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

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Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют примерно 50 000 военных из 29 стран-членов альянса и его партнеров — Швеции и Финляндии. В учениях задействованы около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч единиц транспорта.

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