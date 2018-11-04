Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО. ФОТО

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, с которого осуществляется руководство учениями НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет о Mount Whitney, флагманском корабле Шестого флота США. В это время на борту находились американские морские пехотинцы. ТУ-142 пронеслись над ними на высоте всего около 90 метров.

Чтобы сопроводить российские самолеты, в воздух подняли два истребителя британских Королевских ВВС "Торнадо", вылетевших с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии. Следом за ними с базы "Брайз Нортон" в Англии отправился самолет-заправщик "Вояджер". К Британии присоединилась также и французская сторона, которая по тревоге также подняла два своих истребителя и самолет-заправщик.





Также на Цензор.НЕТ: НАТО остановило военно-морское сотрудничество с РФ после оккупации Крыма, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго

Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны.





В Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов. "Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные учения НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии дают четкий сигнал агрессору, - Столтенберг

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют примерно 50 000 военных из 29 стран-членов альянса и его партнеров — Швеции и Финляндии. В учениях задействованы около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч единиц транспорта.