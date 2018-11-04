В Турции открыли новое консульство Украины. ФОТО

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство.

В церемонии открытия принял участие президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этому году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч – именно в Анталию", – сообщил Порошенко в микроблоге.





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Президент выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что открытие нового консульского учреждения приведет к усилению межрегиональных связей.

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.