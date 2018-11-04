"Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном. ФОТОрепортаж

На это обратил внимание в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Он приложил скриншот новости ТАСС от 1 ноября, где об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка". "Кран плавдока ПД-50, который сейчас находится на палубе "Кузнецова", не препятствует выполнению запланированных работ", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, в настоящий момент плановые работы ведутся на других участках - основной объем работ проводится во внутренних помещениях корабля. Нештатная ситуация не должна повлиять на общие сроки ремонта авианесущего крейсера.

При этом "вопрос подъема упавшего крана пока прорабатывается", а точные сроки, когда конструкцию планируется убрать с палубы корабля, неизвестны.

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Напомним, в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док ПД-50 произошло чрезвычайное происшествие. В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.