Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, во время проверки транспортного средства болгарской регистрации наряд заподозрил неладное и направил автомобиль на углубленный осмотр, в ходе которого пограничники обнаружили тайник.

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"В микроавтобусе между пассажирским и багажным отсеками была оборудована двойная перегородка. Чтобы замаскировать тайник, извне стенки обшили такой же тканью, как и весь салон. В тайнике 28-летний украинец пытался перевезти из Венгрии в Украину три мотоцикла иностранного производства марки "КТМ" в разобранном состоянии", - информируют в ГПСУ.

Согласно действующему законодательству, микроавтобус, который оценили в 240 тысяч гривен, изъят работниками Государственной фискальной службы. В ГПСУ отмечают, что сумма оценки выявленных мотоциклов устанавливается.

В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда обнаружили еще в одном микроавтобусе такой же марки скрытые в резиновой шине под днищем раму и двигатель к мотоциклу. За скрытую контрабанду микроавтобус, как и в предыдущем задержании, изъят. Сумма его оценки составила 150 тысяч гривен.

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Фото: ГПСУ

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