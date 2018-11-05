Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и оперативного сопровождения расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 272 УК Украины была установлена сеть АЗС и АГЗС, работающая на территории области, где реализовывали топливо неизвестного происхождения, не имея при этом соответствующих разрешительных документов.

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По результатам осмотра мест хранения и реализации горючего, проведенного на территории области с привлечением специалистов ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области и управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области, из незаконного оборота изъяты почти 72 тыс. литров горюче-смазочных материалов стоимостью более 2 млн грн и соответствующее оборудование на сумму 1,6 млн гривен.









Следственные действия продолжаются.