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05.11.18 09:28

Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе пресекли незаконную деятельность сети автозаправок, через которые реализовывалось топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) без наличия соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и оперативного сопровождения расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 272 УК Украины была установлена сеть АЗС и АГЗС, работающая на территории области, где реализовывали топливо неизвестного происхождения, не имея при этом соответствующих разрешительных документов.

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По результатам осмотра мест хранения и реализации горючего, проведенного на территории области с привлечением специалистов ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области и управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области, из незаконного оборота изъяты почти 72 тыс. литров горюче-смазочных материалов стоимостью более 2 млн грн и соответствующее оборудование на сумму 1,6 млн гривен.

Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 01
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 02
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 03
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 04

Следственные действия продолжаются.

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