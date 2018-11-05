Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
05.11.18 10:29

Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда. ФОТОрепортаж

В центре Тернополя жители города провели акцию протеста против повышения стоимости проезда в городских маршрутках и троллейбусах. Участники акции называют поднятие тарифов необоснованным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на акцию собралось более 5 тысяч горожан.

"В соседних областных центрах - в Черновцах, Ривне, Луцке, Ивано-Франковске - расходы на перевозку горожан приблизительно одинаковы, как и в Тернополе, но проезд там в 2-3 раза ниже, чем у нас. Поэтому мы хотим иметь исчерпывающую, обоснованную информацию относительно поднятия цен на проезд в общественном транспорте для того, чтобы сделать независимую экономическую и финансовую экспертизу такого решения местной власти. Также мы требуем, чтобы власть дала обществу четкую информацию относительно пассажирских потоков в городе, иначе мы будем прибегать к другим акциям протеста", - сказал один из соорганизаторов акции Иван Рудакевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню

Участники протеста призвали правоохранительные и контролирующие органы отреагировать на повышение тарифов на перевозку пассажиров.

Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 01
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 02
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 03
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 04
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 05
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 06
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 07

Отметим, в Тернополе с 1 ноября проезд в маршрутке вырос до 9 гривен, а в троллейбусе - до 8 гривен, что вызвало массовое неудовлетворение жителей областного центра.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100