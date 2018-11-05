Задание давали руководитель "центра специальных операций МГБ ДНР" Евдокимов и его правая рука Симонов, - террористка Прасолова рассказала о заказчиках убийства Хараберюша. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "ТСН.Тиждень".

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По словам Прасоловой, задание убить Хараберюша она получила от "центра специальных операций МГБ ДНР".

"Финансируют его российские структуры. Одна из баз центра расположена в промзоне завода "Изоляция". Теперь там ангары с техникой и тюрьма для пленных. Руководит центром Владимир Евдокимов по кличке "Ленин"", - говорится в сюжете.

Отмечается, что во времена Януковича Евдокимов был заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения.

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"Его правая рука - Максим Симонов. Так утверждают спецслужбы. Дончанин, который служил в украинской правоохранительной системе. Предатель ", - рассказывает расследователь.





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Сама Прасолова, по ее признанию, - наркоманка.

"Ну, как меня можно было, с учетом того, что на наркоту подсадили - грубо говоря, наркоманку, алкоголичку - отправить на такое дело?" - удивляется Прасолова.

По словам женщины, боевики заплатили ей за совершение покушения на Хараберюша 15 тыс. долларов, из которых "почти 10 потратила на гульки и наркотики".

При этом в расписке, которую требовал Симонов, Прасолова написала о получении примерно 50 тыс. долларов.

"Он сказал, что я не одна это все делала, что кто-то устройство изготавлял. Я написала расписку. Затем он приехал еще раз, говорит, что надо написать больше. Написала еще", - рассказала Юлия Прасолова.

Также она сообщила, что убийство Хараберюша было не последней ее задачей: Симонов приказал ей подорвать офицера спецслужб в Славянске. Еще один теракт женщина должна была осуществить в городе Курахово, где расположена мощная электростанция.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).