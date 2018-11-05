Полицейские с погоней задержали банду, которая похищала в Киеве и области автомобили с требованием выкупа. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Так, полицейские установили, что в состав группы вошли четверо мужчин - жителей Киева и Киевской области. При этом двое из них ранее уже были осуждены за аналогичные и другие преступления. Кроме того, один из злоумышленников совершал угоны, будучи условно осужденным до февраля 2019 - за незаконное завладение транспортным средством.

После совершения угона в городе Белая Церковь злоумышленники связались с владельцем автомобиля, требуя 15 000 долларов за его возврат. Между тем полицейские, отследив все действия злоумышленников и с целью не создавать аварийной ситуации, решили остановить злоумышленников силами группы реагирования патрульной полиции. Правоохранители включили проблесковые маячки и подали сигнал для остановки. Однако подозреваемые проигнорировали сигналы и обратились в бегство. Началось их преследование.

Во время погони злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако правоохранителям удалось избежать всех опасных ситуаций. В то же время сами злоумышленники вылетели в кювет и были задержаны.

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В машине полицейские обнаружили предметы одежды, которые злоумышленники использовали во время совершения преступления, - балаклавы, перчатки, а также электронные средства взлома системы защиты автомобиля. Кроме того, во время осмотра задержанных, у двух из них были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД.

Всего в ходе проведения пяти неотложных обысков полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова с глушителем и двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, и дымовую шашку. Также изъяты номерные знаки и дублирующие таблички от автомобиля, заранее подготовленные для угнанного автомобиля с целью изготовления автомобиля - "двойника". Кроме того, изъяты радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов GPS-трекеров и автомобили, номерные агрегаты которых имеют явные признаки изменения кустарным способом.







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Под процессуальным руководством прокуратуры по факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Также открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.